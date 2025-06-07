В секторе Газа за сутки погибли 55 человек

В секторе Газа растет число пострадавших и погибших, за сутки погибли по меньшей мере 55 человек, ранения получили около 400 местных жителей, сообщает Минздрав анклава.

В результате ударов Израиля в секторе Газа убиты еще 55 человек, пострадали около 400, информирует сегодня министерство здравоохранения палестинского анклава.

"За прошедшие сутки больницы Газы приняли 61 погибшего, включая извлеченные из-под обломков тела 6 человек, убитых ранее. Также были доставлены 397 раненых"

– сообщение

Сообщается, что авиаудар был нанесен по окраине города Хан-Юнис на юге анклава, где размещаются палестинские беженцы.

С октября 2023 года в Газе погибли почти 55,5 тыс человек, в списке пострадавших более 129,3 тыс человек. За последние три месяца, с тех пор как Израиль возобновил операцию в анклаве, погибли 5,2 тыс человек, пострадали 17,2 тыс человек.