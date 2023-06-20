В Саудовскую Аравию по коридору "Север - Юг" выехал первый поезд

Опубликовано: 22:48, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Саудовскую Аравию по МТК "Север - Юг" выехал первый контейнерный поезд. Он проедет по территории трех государств и доставит в королевство энергооборудование и цветные металлы.

В Саудовскую Аравию по международному транспортному коридору "Север - Юг" выехал первый контейнерный поезд. Об этом рассказали сегодня в ЮУЖД.

Состав отправился из Челябинска, он доставит в пункт назначения энергооборудование с цветными металлами. Перед тем, как попасть в королевство, поезд проедет по территории сразу нескольких государств - Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Несколько месяцев назад по МТК выехал первый поезд в Индию. В ЮУЖД акцентировали внимание на том, что в скором времени по коридору из Челябинской области начнут ходить по два контейнерных состава в месяц.