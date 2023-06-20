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В Саудовскую Аравию по коридору "Север - Юг" выехал первый поезд

В Саудовскую Аравию по коридору &quot;Север - Юг&quot; выехал первый поезд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Саудовскую Аравию по МТК "Север - Юг" выехал первый контейнерный поезд. Он проедет по территории трех государств и доставит в королевство энергооборудование и цветные металлы.

В Саудовскую Аравию по международному транспортному коридору "Север - Юг" выехал первый контейнерный поезд. Об этом рассказали сегодня в ЮУЖД.

Состав отправился из Челябинска, он доставит в пункт назначения энергооборудование с цветными металлами. Перед тем, как попасть в королевство, поезд проедет по территории сразу нескольких государств - Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Несколько месяцев назад по МТК выехал первый поезд в Индию. В ЮУЖД акцентировали внимание на том, что в скором времени по коридору из Челябинской области начнут ходить по два контейнерных состава в месяц.

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