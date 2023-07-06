РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В России вскоре стартуют групповые турпоездки в Иран и Китай

В России вскоре стартуют групповые турпоездки в Иран и Китай
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В России практически все готово к старту групповых туристических поездок в Иран и Китай – стороны обменялась списками туркомпаний, которым разрешена такая деятельность. На такие группы будет распространяться безвизовый режим.

Россия завершила обмен списками туристических организаций с Ираном и Китаем, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок между странами, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Планируется, что в ближайшее время министерство проведет серию вебинаров по правилам работы механизма безвизовых групповых туристических обменов, передает ТАСС.

На сайте МЭР уже выложены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, которым предоставлено право такой деятельности.

Напомним, о том, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года, сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников, также он заявил, что Россия нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном. 

Россияне смогут без визы находиться во Вьетнаме 45 дней

Россияне смогут без визы находиться во Вьетнаме 45 дней

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version