В России вскоре стартуют групповые турпоездки в Иран и Китай

Опубликовано: 13:10, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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В России практически все готово к старту групповых туристических поездок в Иран и Китай – стороны обменялась списками туркомпаний, которым разрешена такая деятельность. На такие группы будет распространяться безвизовый режим.

Россия завершила обмен списками туристических организаций с Ираном и Китаем, необходимый для скорейшего запуска групповых безвизовых турпоездок между странами, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Планируется, что в ближайшее время министерство проведет серию вебинаров по правилам работы механизма безвизовых групповых туристических обменов, передает ТАСС.

На сайте МЭР уже выложены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, которым предоставлено право такой деятельности.

Напомним, о том, что безвизовые групповые турпоездки между Россией и Китаем могут возобновиться в июле 2023 года, сообщал министр экономического развития РФ Максим Решетников, также он заявил, что Россия нацелена на скорейшее возобновление группового безвизового туробмена с Ираном.