Вестник Кавказа

В рамках дела о пытках арестован еще один полицейский в Дагестане

В рамках дела о пытках арестован еще один полицейский в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд арестовал еще одного сотрудника полиции по делу о пытках гражданина. Накануне по этому же делу задержали замглавы отдела уголовного розыска.

В Дагестане арестован еще один полицейских в рамках уголовного дела о пытках, которые привели к смерти человека. Об этом рассказали в Верховном суде региона.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 9 суток, то есть до 21 апреля 2024 года"

– пресс-секретарь ВС Зарема Мамаева

Следствие утверждает, что полицейский вышел из своего кабинета, услышав шум. Выйдя в коридор, он увидел находившегося на полу гражданина без каких-либо признаков жизни и своих коллег, окруживших тело мужчины. Пытаясь скрыть преступление, правоохранители доставили тело гражданина в больницу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Глава отдела газовой службы продавал трубы в Ингушетии

Глава отдела газовой службы продавал трубы в Ингушетии

Подростка будут судить за нападение на сверстников в Дагестане

Подростка будут судить за нападение на сверстников в Дагестане

Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане

Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане

Поножовщину устроил подросток в Дербенте

Поножовщину устроил подросток в Дербенте

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы