В рамках дела о пытках арестован еще один полицейский в Дагестане

Суд арестовал еще одного сотрудника полиции по делу о пытках гражданина. Накануне по этому же делу задержали замглавы отдела уголовного розыска.

В Дагестане арестован еще один полицейских в рамках уголовного дела о пытках, которые привели к смерти человека. Об этом рассказали в Верховном суде региона.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 9 суток, то есть до 21 апреля 2024 года"

– пресс-секретарь ВС Зарема Мамаева

Следствие утверждает, что полицейский вышел из своего кабинета, услышав шум. Выйдя в коридор, он увидел находившегося на полу гражданина без каких-либо признаков жизни и своих коллег, окруживших тело мужчины. Пытаясь скрыть преступление, правоохранители доставили тело гражданина в больницу.