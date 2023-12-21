В правящей партии Грузии не верят в сотрудничество с оппозицией

В "Грузинской мечте" сомневаются, что будут сотрудничать с оппозицией в реализации плана мероприятий, необходимый для дальнейшего присоединения к Евросоюзу. Ранее представители оппозиции назвали его "филькиной грамотой".

Правящая партия Грузии не рассчитывает на то, что оппозиция будет активным образом сотрудничать в вопросе реализации плана мероприятий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии. Об этом сообщил Михаил Сарджвеладзе, депутат от "Грузинской мечты"

"Я бы не хотел быть на месте оппозиции, потому что очень трудно высказывать критические замечания относительно этого плана действий"

– депутат правящей партии

Ранее в оппозиционной партии ЕНД назвали "филькиной грамотой" план действий, в котором прописаны сроки и конкретные ответственные ведомства.