В порту Антальи пылает яхтенная верфь

Опубликовано: 21:34, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в турецкой Анталье огонь охватил здание верфи, производящей лодки и яхты в порту города, огонь пытаются потушить и с воздуха.

Сегодня в районе 18:45 (совпадает с мск) на верфи Damen по производству лодок и яхт в порту турецкой Антальи, расположенной в зоне свободной торговли, вспыхнул пожар.

Время от времени в порту раздавались взрывы, поскольку огонь быстро разрастался по мере того, как пламя доходило до химикатов и лакокрасочных материалов, хранящихся на предприятии. Рабочие верфи были эвакуированы, а в район пожара были направлены пожарные, наземные и коммунальные службы, передает турецкое информационное агентство DHA.

В то время как интенсивное тушение велось с суши, пожарный вертолет регионального управления лесного хозяйства сбросил порцию воды с воздуха. Были приняты все меры для того, чтобы пламя не распространилось на соседние предприятия. В целях предосторожности также были эвакуированы другие верфи.

Благодаря интенсивным усилиям экипажей пожар удалось локализовать, сейчас на верфи ведется проливка зданий, чтобы предотвратить распространение пламени.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало, черные клубы дыма видны из различных районов курорта.