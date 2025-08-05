В Пекине поддержали грядущую встречу Путина и Трампа

Китай выражает поддержку всем усилиям для мирного урегулирования ситуации на Украине и приветствует предстоящую встречу лидеров РФ и США.
Пекин приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Путин и Трамп могут встретиться на Аляске 15 августа.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса"
– сообщение
В Пекине также выражают надежду на своевременное проведение переговоров по украинскому конфликту и скорейшее достижение справедливого, долгосрочного и имеющую обязательную силу мирного соглашения.