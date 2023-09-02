В Пятигорске стартует "Осенний культурный марафон"

Опубликовано: 21:58, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Осень начнется в Пятигорске с культурного марафона, который стартует 4 сентября. Мероприятия продлятся до 9 сентября и пройдут в КЗ "Камертон". Бесплатные билеты доступны по предварительной записи.

Фестиваль "Осенний культурный марафон", стартующий в Пятигорске, начнется с выставки живописи и графики ректора Московского государственного академического института им. Сурикова. Также 4 сентября пройдет гала-концерт с участием ведущих артистов Большого театра. Они исполнят номера из балетов – "Щелкунчик", "Анюта" и "Герой нашего времени" и многие другие, ставшие классикой репертуара главного театра страны.

На протяжении всего фестиваля гостей и жителей Пятигорска ждут лекции, выставки и мастер-классы, а также встречи с писателями и артистами. Так, фестиваль посетит писатель Татьяна Устинова, народный артист РСФСР Александр Михайлов, актриса Валерия Ланская.

Также отдыхающие смогут осмотреть главные достопримечательности Пятигорска – Площадь Ленина, где проходят главные городские праздники, Парк "Цветник", украшенный множеством клумб, здесь же находится одна из основных городских достопримечательностей – Лермонтовская галерея. Также, отдыхая от культурных мероприятий, можно прогуляться по старейшей улице города – улице Карла Маркса и посетить дом Лермонтова, где прошли последние дни жизни поэта.