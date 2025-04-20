В ООН заявили о тяжелом финансовом положении более трети населения Земли

Представитель ООН, выступивший на форуме в Казани, поделился социально-экономической ситуацией в мире.

Директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани заявил, что более трети населения Земли живет на два-шесть долларов в день.

"Несмотря на значительные успехи сокращения нищеты в ряде регионов, многие люди балансируют на грани бедности. Около 2,8 миллиарда человек - более трети населения планеты - живут на 2-6 долларов в день"

– Владимир Кузнецов

По словам Кузнецова, большую проблему также представляет нестабильность на рынке труда: порядка 60% населения мира могут потерять источник заработка, а 65% людей живут в странах с высоким уровнем неравенства, что подрывает авторитет институтов власти.