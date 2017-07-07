В Ойсхаре открыли гигантскую мечеть

Три тысячи верующих одновременно смогут помолиться в новой мечети города Ойсхара в Чечне. Также при мечети будет работать школа хафизов.

Мечеть, в которой одновременно смогут молиться три тысячи верующих, была построена в новом городе Ойсхара в Чечне.

«Здесь же мы открыли прекрасную школу хафизов имени известного чеченского эвлия, духовного лидера – шейха Ташу-Хаджи Саясановского»

– Рамзан Кадыров

Напомним, что 1 января в Чечне был открыт новый город Ойсхара. Городской статус был присвоен одноименному населенному пункту.

Получение статуса города позволит привлечь инвесторов, открыть новые рабочие места и начать развивать новые бизнес-проекты.