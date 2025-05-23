Вестник Кавказа

В офисе Нетаньяху опровергли планы Израиля атаковать Иран

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В офисе Биньямина Нетаньяху назвали "фейковыми новостями" информацию СМИ о возможных ударах Израиля по ядерным объектам на территории Ирана.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию из статьи The New York Times, согласно которой ЦАХАЛ попытается уничтожить ядерные объекты Ирана даже в случае сделки Тегерана и Вашингтона. 

"Фейковые новости"

– офис Биньямина Нетаньяху 

Ранее в NYT вышла статья, в которой говорится о решимости Нетаньяху ударить по ядерной инфраструктуре Ирана при любом исходе переговоров между Ираном и США. Израильские власти якобы оповестили об этом Белый дом. 

По информации издания, Тель-Авив готовится к противостоянию с Ираном в условиях возможного прекращения военной помощи со стороны Вашингтона. NYT также пишет, что американские спецслужбы получили разведданные, которые подтверждают военные намерения Израиля.

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