В офисе Нетаньяху опровергли планы Израиля атаковать Иран

В офисе Биньямина Нетаньяху назвали "фейковыми новостями" информацию СМИ о возможных ударах Израиля по ядерным объектам на территории Ирана.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию из статьи The New York Times, согласно которой ЦАХАЛ попытается уничтожить ядерные объекты Ирана даже в случае сделки Тегерана и Вашингтона.

"Фейковые новости"

– офис Биньямина Нетаньяху

Ранее в NYT вышла статья, в которой говорится о решимости Нетаньяху ударить по ядерной инфраструктуре Ирана при любом исходе переговоров между Ираном и США. Израильские власти якобы оповестили об этом Белый дом.

По информации издания, Тель-Авив готовится к противостоянию с Ираном в условиях возможного прекращения военной помощи со стороны Вашингтона. NYT также пишет, что американские спецслужбы получили разведданные, которые подтверждают военные намерения Израиля.