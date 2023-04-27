В новое жилье из аварийного переехало более 100 жителей Сунжи

Опубликовано: 17:54, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сунже выдали новое жилье ста местным жителям. Их старое жилье признано аварийным

В Сунже более 100 местных жителей, проживавших в аварийных домах, получили новое жилье. Это стало возможным благодаря программе по переселению граждан из аварийного жилья в Ингушетии, рассчитанной на период с 2019 по 2024 год. Об этом рассказали сегодня в Минстрое республики.

Всего в рамках второго этапа программы расселили из 22 помещений 104 человека. Их суммарная площадь превышала 1,3 тыс кв метров.

Завершить реализацию очередного этапа в Сунже рассчитывают до конца II квартала текущего года.

Строители уже начали демонтировать старые дома, которые были признаны аварийными, передает "Интерфакс-Юг".