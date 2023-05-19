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В Невинномысске «заминировали» школы

В Невинномысске «заминировали» школы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несколько школ Невинномысска получили сообщения о минировании. На местах проведена эвакуация. В настоящее время правоохранители проверяют объекты.

Глава Невинномысска Михаил Миненков заявил о том, что правоохранители города получили анонимные сообщения о минировании нескольких школ города.

По его словам, сообщения с угрозами поступили на электронные адреса школ. Он отметил, что полиция приняла все необходимые меры безопасности. Ситуация находится под контролем.

Ученики и преподавательский состав школ эвакуирован. На местах ведутся проверки.

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