В Невинномысске «заминировали» школы

Опубликовано: 12:47, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несколько школ Невинномысска получили сообщения о минировании. На местах проведена эвакуация. В настоящее время правоохранители проверяют объекты.

Глава Невинномысска Михаил Миненков заявил о том, что правоохранители города получили анонимные сообщения о минировании нескольких школ города.

По его словам, сообщения с угрозами поступили на электронные адреса школ. Он отметил, что полиция приняла все необходимые меры безопасности. Ситуация находится под контролем.

Ученики и преподавательский состав школ эвакуирован. На местах ведутся проверки.