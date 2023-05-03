В Нальчике на строительство двух микрорайонов потратят более 50 млрд рублей 

Опубликовано: 18:24, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Нальчике потратят свыше 50 млрд рублей на строительство двух жилых микрорайонов. Предполагается, что они позволят улучшить жилищные условия 5,6 тыс жителей республиканской столицы.

К 2030 году в Нальчике намерены завершить строительство микрорайонов "Восточный" и "Мэй". Оба проекта были представлены премьер-министру России в ходе Кавказской инвестиционной выставки.

Глава Кабардино-Балкарии рассказал Михаилу Мишустину, что в микрорайонах создадут свыше 1,2 млн кв метров жилья, что поможет улучшить жилищные условия 5,6 тыс жителей республиканской столицы.

По словам Казбека Кокова, объем инвестиций составит 55 млрд рублей.

Руководитель региона также подчеркнул, что в настоящее время на территории уже создается вся необходимая инфраструктура. В частности, возводятся образовательные учреждения и республиканская клиническая больница. Помимо этого, обустраиваются транспортные артерии.