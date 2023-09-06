В Москву вернется летняя погода

Опубликовано: 4:02, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гидрометцентр России прогнозирует возвращение летнего тепла в столицу в конце текущей недели. Температура в городе будет превышать норму на несколько градусов.

Воздух в Москве в ближайшие выходные прогреется до показателей, характерных для августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Согласно прогнозу синоптиков, температура будет выше нормы на 2-3 градуса уже в среду, 6 сентября. Затем она на несколько дней понизится, а 9-10 сентября вновь вернется к показателям третьей декады августа.

Синоптики также отмечают, что существует достаточно большая вероятность того, что погода, свойственная августу, будет сохраняться в столице и в первые дни следующей недели, передает РИА Новости.