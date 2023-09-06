В Москву началось полярное вторжение

Опубликовано: 10:07, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве началось похолодание, которое обеспечил столичному региону холодный атмосферный фронт.

В столичный регион придут дожди, а воздух начнет планомерно остывать. Так, в среду столбики термометров в Москве будут подниматься до +21 градуса, а в Московской области – до 22 градусов. Ночью воздух охладится до 13 градусов.

Также синоптики прогнозируют усиление ветра, возможны порывы до 15 м/с. В четверг похолодание продолжится и столбики термометров в Москве не поднимутся выше +18 градусов.

Тепло вернется в Москву в субботу. Гидрометцентр обещает, что воздух днем будет прогреваться до 21 градуса тепла, осадки прекратятся, а сила ветра не превысит 8 м/с.