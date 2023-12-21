В Москве тушили масштабный пожар

На востоке Москвы на шоссе Энтузиастов минувшей ночью вспыхнул масштабный пожар, для тушения которого привлекался пожарный поезд.

Пожар площадью в тысячу квадратных метров на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, вспыхнувший минувшей ночью, пришлось тушить с помощью пожарного поезда, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 2:09 11.01.2024 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 25. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров. По предварительной информации пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств"

- МЧС России

Буквально за считанные минуты пожар распространился на площади уже в 2 тыс кв м, для его тушения пришлось привлекать пожарный поезд, поскольку огнеборцы опасались дальнейшего распространения огня.

К счастью, огонь удалось быстро локализовать, однако потушить пожар спасателям удалось лишь к 5 часам утра, сейчас на месте пожарища продолжается проливка сгоревших конструкций.