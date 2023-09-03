В Москве почтили память жертв бесланской трагедии

Сегодня в в Москве почтили память жертв теракта 19-летней давности, которые произошли в Беслане осенью 2004 года.
Памятные мероприятия начались с панихиды по погибшим в ходе теракта. Состоялась минута молчания, после чего собравшиеся, среди которых были представители власти и учащиеся школ и вузов, возложили цветы к памятнику жертв теракта, а затем выпустили в небо 334 воздушных шара.
Далее перед собравшимися выступил полпред Северной Осетии при президенте РФ.
"Девятнадцать лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная"
– Игорь Барсуков
Он акцентировал внимание на том, что нужно сделать все для того, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.
Траурные мероприятия в Северной Осетии
В минувшую пятницу в городской школе №1 Беслана стартовала вахта памяти по жертвам теракта. Она продлится до 3 сентября включительно, к настоящему времени ее посетили несколько тысяч человек. Сегодня на мемориальном кладбище, где похоронено большинство погибших в бесланском теракте, были зачитаны имена всех жертв трагедии. После этого школьники выпустили в небо воздушные шары.
Что произошло в Беслане?
Боевики взяли в заложники школьников вместе с их родственниками и на протяжении нескольких дней удерживали в здании образовательного учреждения. Та трагедия унесла жизни 334 человек, включая 186 детей. В память о тех событиях в РФ утвердили День солидарности в борьбе с терроризмом. Он отмечается ежегодно 3 сентября.