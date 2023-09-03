В Москве почтили память жертв бесланской трагедии

Опубликовано: 15:50, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В России третий день проходят траурные мероприятия в память о жертвах бесланской трагедии. Со дня захвата и штурма образовательного учреждения прошло уже 19 лет.

Сегодня в в Москве почтили память жертв теракта 19-летней давности, которые произошли в Беслане осенью 2004 года.

Памятные мероприятия начались с панихиды по погибшим в ходе теракта. Состоялась минута молчания, после чего собравшиеся, среди которых были представители власти и учащиеся школ и вузов, возложили цветы к памятнику жертв теракта, а затем выпустили в небо 334 воздушных шара.

Далее перед собравшимися выступил полпред Северной Осетии при президенте РФ.

"Девятнадцать лет, страшная трагедия: от грудничков до глубоких стариков. Подвиг и героизм сотрудников спецподразделений, которые понесли самую большую потерю за всю историю специальной операции. Жестокость вот этих нелюдей, бесчеловечное поведение, огромные жертвы. И даже спустя столько лет утихает физическая боль, но никогда не утихнет боль душевная"

– Игорь Барсуков

Он акцентировал внимание на том, что нужно сделать все для того, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

Траурные мероприятия в Северной Осетии

В минувшую пятницу в городской школе №1 Беслана стартовала вахта памяти по жертвам теракта. Она продлится до 3 сентября включительно, к настоящему времени ее посетили несколько тысяч человек. Сегодня на мемориальном кладбище, где похоронено большинство погибших в бесланском теракте, были зачитаны имена всех жертв трагедии. После этого школьники выпустили в небо воздушные шары.

Что произошло в Беслане?

Боевики взяли в заложники школьников вместе с их родственниками и на протяжении нескольких дней удерживали в здании образовательного учреждения. Та трагедия унесла жизни 334 человек, включая 186 детей. В память о тех событиях в РФ утвердили День солидарности в борьбе с терроризмом. Он отмечается ежегодно 3 сентября.