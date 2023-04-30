В Москве и Подмосковье будет сыро и прохладно

Опубликовано: 10:18, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Столичный регион пока остается во власти холода и дождей – сегодня по Москве и области ожидается до 17 градусов тепла, а местами снова пройдут дожди.

В столичном регионе сегодня будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди, а воздух прогреется до 17 градусов тепла, прогнозирует Гидрометцентр России.

Небольшие дожди будут преобладать на юго-востоке области, вечером они станут умеренными. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться в диапазоне от 14 до 16 градусов тепла, по области - от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ветер будет дуть холодный, северо-восточный, его скорость составит 6-11 м/c, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет чуть выше нормы и составит 749 мм ртутного столба.

В целом по области, в отличие от столицы, минувшей ночью практически везде были заморозки, - написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центральной части Москвы и некоторых соседних территорий",

- написал он.

Холоднее всего было в Клину, Ново-Иерусалиме и Черустях, там температура воздуха опустилась до минус двух градусов.