В Москве эвакуировали здание с двумя ресторанами

Опубликовано: 20:59, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот видео из telegram-канала "Подъем"

В центре Москвы произошел пожар в здании с двумя ресторанами. На момент происшествия в нем находилось больше ста посетителей.

Сегодня вечером в Москве вспыхнул пожар на крыше здания с двумя ресторанами – "Пушкинъ" и "Турандот". Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.

"В центре горит дом 26 по Тверскому бульвару, в нем расположены рестораны "Пушкинъ" и "Турандот"

– заявил сотрудник.

Он подчеркнул, что сейчас проводится эвакуация, передает ТАСС.

"Люди частично повыбегали на улицу, идет эвакуация. В здании находится более 100 человек"

– сообщили в экстренных службах.

К 20:28 пожар был полностью потушен.