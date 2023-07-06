РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Москве эвакуировали здание с двумя ресторанами

Пожар в ресторанах “Пушкинъ“ и “Турандот“
© Фото: скриншот видео из telegram-канала "Подъем"
В центре Москвы произошел пожар в здании с двумя ресторанами. На момент происшествия в нем находилось больше ста посетителей.

Сегодня вечером в Москве вспыхнул пожар на крыше здания с двумя ресторанами – "Пушкинъ" и "Турандот". Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.

"В центре горит дом 26 по Тверскому бульвару, в нем расположены рестораны "Пушкинъ" и "Турандот"

– заявил сотрудник.

Он подчеркнул, что сейчас проводится эвакуация, передает ТАСС.

"Люди частично повыбегали на улицу, идет эвакуация. В здании находится более 100 человек"

– сообщили в экстренных службах. 

К 20:28 пожар был полностью потушен.

Пожар в подмосковных Химках тушили до 4 часов утра

Пожар в подмосковных Химках тушили до 4 часов утра

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version