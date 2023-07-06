В Москве эвакуировали здание с двумя ресторанами

В центре Москвы произошел пожар в здании с двумя ресторанами. На момент происшествия в нем находилось больше ста посетителей.
Сегодня вечером в Москве вспыхнул пожар на крыше здания с двумя ресторанами – "Пушкинъ" и "Турандот". Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.
"В центре горит дом 26 по Тверскому бульвару, в нем расположены рестораны "Пушкинъ" и "Турандот"
– заявил сотрудник.
Он подчеркнул, что сейчас проводится эвакуация, передает ТАСС.
"Люди частично повыбегали на улицу, идет эвакуация. В здании находится более 100 человек"
– сообщили в экстренных службах.
К 20:28 пожар был полностью потушен.