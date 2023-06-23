В Москве будет в пятницу тепло и сыро

Опубликовано: 6:45, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве прогнозируется дождь, гроза и до 22 градусов тепла днем. Ночью прохладнее – до плюс 14 градусов.

Гидрометцентр России поделился прогнозом, согласно которому, сегодня в Москве будет облачно, пройдут дожди, в отдельных районах гроза, град. Столбики термометров будут подниматься до плюс 22 градусов, в ночь на субботу – до плюс 14 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, при грозе с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Московской области днем будет от плюс 19 до плюс 24 градусов., ночью похолодает до отметки плюс 11 градусов.