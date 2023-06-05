В Москве будет прохладно и пасмурно

Согласно прогнозу Гидрометцентра России сегодня в столичном регионе установится прохладная и пасмурная погода. Атмосферное давление – 751 мм ртутного столба.
Днем в Москве столбики термометров будут подниматься до плюс 18 градусов, а ночью ожидается переменная облачность, температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.
В Московской области днем воздух прогреется от плюс 15 до 20 градусов. В ночь на вторник может похолодать до плюс 3 градусов.
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.