В Москве будет постепенно холодать

Опубликовано: 6:42, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара постепенно покинет московской регион. Сегодня столбики столичных термометров будут подниматься до плюс 21, по области – до плюс 23 градусов.

Синоптики спрогнозировали приход в столичный регион похолодания. В понедельник, 10 июля, столбики термометров будут подниматься до плюс 21 градуса, ночью похолодает до плюс 11 градусов.

Также будет облачно, но с прояснениями. В прогнозе не исключены небольшие дожди. Ветер с порывами до 15 м/с.

В Московской области чуть теплее – до плюс 23 градусов, ночью может похолодать до девяти тепла.

Какая будет погода в Москве на этой неделе?

Отмечается, что в на этой неделе москвичей и гостей столицы ждет достаточно комфортная погода: столбики термометров будут находиться в диапазоне от плюс 17 до плюс 23 градусов. Дожди прогнозируются в среду и четверг.