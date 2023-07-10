В Москве будет постепенно холодать

Жара постепенно покинет московской регион. Сегодня столбики столичных термометров будут подниматься до плюс 21, по области – до плюс 23 градусов.
Синоптики спрогнозировали приход в столичный регион похолодания. В понедельник, 10 июля, столбики термометров будут подниматься до плюс 21 градуса, ночью похолодает до плюс 11 градусов.
Также будет облачно, но с прояснениями. В прогнозе не исключены небольшие дожди. Ветер с порывами до 15 м/с.
В Московской области чуть теплее – до плюс 23 градусов, ночью может похолодать до девяти тепла.
Какая будет погода в Москве на этой неделе?
Отмечается, что в на этой неделе москвичей и гостей столицы ждет достаточно комфортная погода: столбики термометров будут находиться в диапазоне от плюс 17 до плюс 23 градусов. Дожди прогнозируются в среду и четверг.