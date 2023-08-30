В Москве будет безветренно и тепло

Опубликовано: 9:49, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уходящий август подарит Москве теплые деньки. Воздух будет прогреваться до +23 градусов.

Предпоследний день августа, согласно прогнозам Гидрометцентра России запомнится москвичам и гостям столицы теплой безветренной погодой. Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, а ночью похолодает до + 13-15 градусов. Синоптики обещают ветер юго-восточных направлений 4-9 м/с.

Также погодное ведомство сохранило прогноз на 1 сентября – День знаний будет теплым. Воздух прогреется до +23 -28 градусов. Ожидается кратковременный дождь и южный ветер 3-8 м/с.