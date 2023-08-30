РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Москве будет безветренно и тепло

В Москве будет безветренно и тепло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уходящий август подарит Москве теплые деньки. Воздух будет прогреваться до +23 градусов.

Предпоследний день августа, согласно прогнозам Гидрометцентра России запомнится москвичам и гостям столицы теплой безветренной погодой. Днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, а ночью похолодает до + 13-15 градусов. Синоптики обещают ветер юго-восточных направлений 4-9 м/с.

Также погодное ведомство сохранило прогноз на 1 сентября – День знаний будет теплым. Воздух прогреется до +23 -28 градусов. Ожидается кратковременный дождь и южный ветер 3-8 м/с.

Когда в Москву придет бабье лето - ответ синоптика

Когда в Москву придет бабье лето - ответ синоптика

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1280 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version