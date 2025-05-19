В МИД России призвали без иллюзий смотреть на отношения с США

Россия без иллюзий смотрит на отношения с Соединенными Штатами. Об этом сообщил 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом он подчеркнул, что по сравнению с предыдущей американской администрацией сегодняшняя администрация существенно изменила свою политику.
"Мы, естественно, люди трезвые в политическом смысле. И здесь очень важно не предаваться иллюзиям, важно быть реалистами, понимать, что многократно были ситуации, когда США меняли свою позицию радикально. Это жизнь, этого никуда не уйдет"
– глава министерства
Он подчеркнул, что данный фактор нужно обязательно учитывать.
И мы это, конечно же, учитываем, планируя свои шаги"
– Сергей Лавров
Напомним, накануне журнал Atlantic сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет сблизиться с главой российского государства Владимиром Путиным.