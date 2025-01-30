В МИД России подтвердили настрой на диалог с США

Замглавы МИД РФ сообщил о готовности вести диалог с США. Он подчеркнул, что все каналы коммуникации между странами находятся в рабочем состоянии.

Россия и Соединенные Штаты пока не договорились о контактах на высшем уровне. Об этом сообщил 10 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Каналы коммуникации существуют, они не закрыты. Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне"

– заместитель министра

При этом он подчеркнул, что российская сторона готова и открыта к этому.

Кроме того, Рябков акцентировал внимание на том, что в отличие от своих предшественников администрация Дональда Трампа хотя бы проявляет интерес к диалогу с Москвой.

"Команда Трампа, несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией"

– Сергей Рябков

Он напомнил, что российско-американский отношения уже давно балансируют на грани разрыва, добавив, что возвращение Трампа на президентский пост означает появление новых векторов во внешнеполитическом курсе США.