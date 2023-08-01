РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Махачкале через месяц откроют две новые крупные школы

В Махачкале через месяц откроют две новые крупные школы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале с первого числа следующего месяца начнут работать две новые крупные школы. Они рассчитаны на 1,2 тыс мест.

В Махачкале ровно через месяц заработают две новых крупных школы. Об этом рассказали в правительстве Дагестана.

"В этом году в День знаний 2 крупные школы на 1 тысячу 224 места каждая откроются сразу в двух районах столицы Дагестана"

– пресс-служба

Одна из школ находится в поселке Семендер, а вторая – в микрорайоне "Ипподром".

Учебное заведение в поселке Семендер состоит из 4 корпусов с бассейнами, пищеблоком, спортивным и актовым залами, а также 65 классов. Кроме того, там есть кабинеты медицины и стоматологии.

Второе учебное заведение обладает большой территорией, на которой размещены тренажеры и площадки для игр.

Дагестан в 2024 году наберет первых студентов на курс &quot;Туризм и сфера услуг&quot;

Дагестан в 2024 году наберет первых студентов на курс "Туризм и сфера услуг"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1330 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version