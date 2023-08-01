В Махачкале через месяц откроют две новые крупные школы

Опубликовано: 14:56, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале с первого числа следующего месяца начнут работать две новые крупные школы. Они рассчитаны на 1,2 тыс мест.

В Махачкале ровно через месяц заработают две новых крупных школы. Об этом рассказали в правительстве Дагестана.

"В этом году в День знаний 2 крупные школы на 1 тысячу 224 места каждая откроются сразу в двух районах столицы Дагестана"

– пресс-служба

Одна из школ находится в поселке Семендер, а вторая – в микрорайоне "Ипподром".

Учебное заведение в поселке Семендер состоит из 4 корпусов с бассейнами, пищеблоком, спортивным и актовым залами, а также 65 классов. Кроме того, там есть кабинеты медицины и стоматологии.

Второе учебное заведение обладает большой территорией, на которой размещены тренажеры и площадки для игр.