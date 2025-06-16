В МАГАТЭ намерены возобновить инспекции в Иране

Гендиректор МАГАТЭ сообщил о намерении агентства возобновить инспекции в Иране. Он отметил, что это произойдет, когда это снова станет возможным с точки зрения безопасности.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не собирается отказываться от инспекций и намерена продолжить работу в Иране. Об этом рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что организации возобновит инспекции в Исламской Республике, когда это снова станет возможным.

"Инспекции по обеспечению гарантий в Иране продолжатся в соответствии с обязательствами Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия, как только позволят условия безопасности"

– Рафаэль Гросси

Напомним, конфликт между Ираном и Израилем обострился неделю назад после нападения израильских ВВС на военные и ядерные объекты Исламской Республики.