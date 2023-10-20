В Магасе в следующем году откроется новый диагностический центр

Опубликовано: 10:58, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Ингушетии намерено открыть в Магасе новый диагностический медцентр. В нем, в частности, будут принимать специалисты в различных областях медицины, включая терапию, травматологию и кардиологию.

В Магасе на 2024 год запланировано открытие нового амбулаторно-диагностического центра. Об этом сказано в пресс-релизе главы и правительства Ингушетии.

"В новой клинике, открытие которой запланировано на четвертый квартал 2024 года, будет предоставляться весь спектр диагностических и консультационных услуг: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентген, УЗИ, эндоскопия"

– пресс-служба

Там отметили, что в центр можно будет обратиться за помощью к терапевту, травматологу, кардиологу, урологу, гинекологу и т.д.

Глава республики обратил внимание на то, что открытие нового центра является очень важном для местных жителей.

"Строительство такого центра позволит не только жителям Ингушетии получать высококлассную медпомощь внутри региона, но также, я уверен, к нам начнут приезжать из соседних регионов люди, которые нуждаются в помощи, но выехать не имеют возможности. Мы со своей стороны намерены оказать проекту всю посильную помощь"

– Махмуд-Али Калиматов

В будущем планируется построить второй корпус центра. В нем будет располагаться стационар для лечения больных.