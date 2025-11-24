В Кремле ждут Уиткоффа на следующей неделе – Ушаков

Помощник президента России подтвердил, что на следующей неделе в Москву может приехать Уиткофф. Чиновник прибудет в составе делегации для дальнейшего обсуждения плана по украинскому урегулированию.

Москва и Вашингтон достигли предварительной договоренности о визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в российскую столицу, представитель Белого дома ожидается на следующей неделе, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации (США), которые имеют отношение к украинским делам"

– Юрий Ушаков

Ранее о том, что Уиткофф, вероятно, прибудет в Москву в начале декабря для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Дональд Трамп. По словам Трампа, в состав делегации может также войти Джаред Кушнер, зять президента США.

Ушаков поведал, как идет процесс построения российско-американских отношений, по его оценке, дело идет непросто.

"Они (отношения РФ и США) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону"

– Юрий Ушаков

Помощник президента РФ отметил в беседе с Павлом Зарубиным (ВГТРК), что часто разговаривает по телефону со спецпосланником США, но не комментирует содержание этих бесед.