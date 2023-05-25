Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет сначала двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, после чего состоятся переговоры в трехстороннем формате.
У российского лидера Владимира Путина запланированы на сегодня переговоры с руководителями Азербайджана и Армении, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он заявил, что сначала Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по отдельности.
Затем, по словам пресс-секретаря, ожидаются переговоры в трехстороннем формате.