Опубликовано: 10:57, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет сначала двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, после чего состоятся переговоры в трехстороннем формате.

У российского лидера Владимира Путина запланированы на сегодня переговоры с руководителями Азербайджана и Армении, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что сначала Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по отдельности.

Затем, по словам пресс-секретаря, ожидаются переговоры в трехстороннем формате.