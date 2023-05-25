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В Кремле рассказали о встречах Путина с Алиевым и Пашиняном

В Кремле рассказали о встречах Путина с Алиевым и Пашиняном
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет сначала двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, после чего состоятся переговоры в трехстороннем формате.

У российского лидера Владимира Путина запланированы на сегодня переговоры с руководителями Азербайджана и Армении, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он заявил, что сначала Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном по отдельности.

Затем, по словам пресс-секретаря, ожидаются переговоры в трехстороннем формате.

Ильхам Алиев прилетел в Москву

Ильхам Алиев прилетел в Москву

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