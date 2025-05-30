В Кремле рассчитывают на финализацию мирного договора между Баку и Ереваном

Россия рассчитывает, что Азербайджан и Армения финализируют работу по соглашению о мире. Такое заявление сделал 25 июня пресс-секретарь российского президента.
Дмитрий Песков также выразил надежду на то, что между двумя республиками Южного Кавказа не произойдет новая эскалация.
"Страны очень близки к завершению работы над (мирным – прим. ред.) договором. И мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе"
– представитель Кремля
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что соглашение о мире необходимо для стабильности атмосферы и безопасности на Южном Кавказе. По словам Пескова, при необходимости Москва готова посодействовать данному процессу.