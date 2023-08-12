В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за дождей

Опубликовано: 15:47, 12 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани сегодня и завтра будут идти дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Улучшение погодных условий в регионе ожидается не раньше понедельника.

В Краснодарском крае продлили действие штормового предупреждения. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

До конца сегодняшнего дня, а также 13 августа в крае будут идти сильные дожди с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром до 20-30 метров в секунду.

Ведомство объявило штормовое предупреждение 9 августа. Ожидалось, что неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае продержатся до субботы.