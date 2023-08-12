РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за дождей

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за дождей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани сегодня и завтра будут идти дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Улучшение погодных условий в регионе ожидается не раньше понедельника.

В Краснодарском крае продлили действие штормового предупреждения. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

До конца сегодняшнего дня, а также 13 августа в крае будут идти сильные дожди с грозой и градом. Все это будет сопровождаться шквалистым ветром до 20-30 метров в секунду.

Ведомство объявило штормовое предупреждение 9 августа. Ожидалось, что неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае продержатся до субботы.

Особый режим: Кубань может вспыхнуть от жары

Особый режим: Кубань может вспыхнуть от жары

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
655 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version