В Краснодарском крае полыхал дом культуры

Пожар в доме культуры вспыхнул около четырех часов назад. Огонь охватил более четырех сотен квадратных метров.

Во вторник в станице Новотитаровской в Краснодарском крае произошел крупный пожар в доме культуре. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Возгорание случилось в отдельно стоящем здании.

"В 14:31 к месту вызова направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя в 15:43 на площади 450 кв м"

– краевой оперативный штаб

Там отметили, что работники и посетители дома культуры были успешно эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадали.

В тушении участвовали почти 30 сотрудников МЧС и 8 единиц техники.