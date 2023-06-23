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В Краснодаре тушат масштабный пожар в торговом центре

В Краснодаре тушат масштабный пожар в торговом центре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером в торговом центре на Ростовском шоссе в Краснодаре вспыхнул торговый центр, огонь охватил кровлю здания, после чего она обрушилась. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кубанским огнеборцам сегодня удалось оперативно справиться с масштабным возгоранием, вспыхнувшим в торговом центре на Ростовском шоссе в Краснодаре. Огонь охватил всю кровлю здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, локализация в 18:21 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Пожар тушат 63 человека и 22 единицы техники, на данный момент огнеборцы ликвидировали открытое горение.

"В 18:59 мск ликвидация открытого горения."

- МЧС Кубани

Также пожарным удалось не допустить распространения возгорания на соседние здания и сооружения.

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