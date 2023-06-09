В Краснодаре будет жарко и без дождей

Опубликовано: 9:56, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятница в Краснодаре пройдет без дождей, столбики термометров будут подниматься до плюс 29 градусов.

Столбики термометров в Краснодаре будут подниматься до плюс 29 градусов. Дождей не прогнозируется. Об этом сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в большинстве регионов южной части Европейской России сформирует барический максимум. Его стараниями облаков в небе над Кубанью будет немного и вновь обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев»

– Михаил Леус

Ветер восточный 5–10 м/с, порывистый, атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст. В субботу погода несколько ухудшится – начнутся грозовые ливни, а воздух охладится до 24 градусов.