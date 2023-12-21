В Краснодаре арестован напавший на прохожих местный житель

В отношении мужчины, атаковавшего с ножом прохожих в Краснодаре, возбудили уголовное дело. Случай произошел на одной из городских улиц чуть больше недели назад.

В Краснодаре заключен под стражу мужчина, атаковавший с ножом прохожих. Об этом этом информирует пресс-служба судебной системы Краснодарского края.

Случай произошел 2 января.

"Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Бургасской в городе Краснодаре беспричинно нанес незнакомой ему 11-летней девочке удар в область плеча"

– пресс-служба

Там также отметили, что после этого злоумышленник нанес прохожему ножевые ранения в область спины и шеи, а затем ранил в лицо незнакомую женщину.

По данному факту завели уголовное дело. Суд постановил арестовать мужчину на 2 месяца. Он будет находиться под стражей до 9 марта.