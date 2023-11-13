Вестник Кавказа

В Кисловодске "заминировали" отделы МВД

В Кисловодске "заминировали" отделы МВД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске проверили на предмет минирования городские отделы МВД. Поступившие утром данные об угрозе взрыва оказались ложными.

Информация о минировании отделов МВД в Кисловодске оказалась ложной. Об этом в четверг вечером рассказал глава города.

"В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась. Взрывчатых веществ не обнаружили"

– Евгений Моисеев

Напомним, сведения о возможных взрывах в отделах МВД поступили сегодняшним утром. На объекты выехали кинологи.

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