В Кисловодске "заминировали" отделы МВД

В Кисловодске проверили на предмет минирования городские отделы МВД. Поступившие утром данные об угрозе взрыва оказались ложными.
Информация о минировании отделов МВД в Кисловодске оказалась ложной. Об этом в четверг вечером рассказал глава города.
"В ходе проверки информация о минировании не подтвердилась. Взрывчатых веществ не обнаружили"
– Евгений Моисеев
Напомним, сведения о возможных взрывах в отделах МВД поступили сегодняшним утром. На объекты выехали кинологи.
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