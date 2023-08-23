РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Кисловодске первый штраф за езду на электросамокате получили туристы

В Кисловодске первый штраф за езду на электросамокате получили туристы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске за езду на электросамокате оштрафовали двух гостей курорта. Это первый подобный штраф, выписанный на курорте.

В Кисловодске оштрафовали за езду на электросамокате туристов. Об этом говорится в Telegram-канале мэра города.

"Менее двух недель назад установили знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности на Курортном бульваре. Первый штраф в размере 800 рублей выписан двум гостям курорта, которые, по их словам, знаки не заметили"

– Евгений Моисеев

Он подчеркнул, что Курортный бульвар и национальный парк являются главными местами для прогулок, а хаотичное передвижение электросамокатов в этой зоне представляет опасность жителям и гостям города.

Ставропольский транспорт будет ходить по расписанию

Ставропольский транспорт будет ходить по расписанию

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version