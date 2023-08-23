В Кисловодске первый штраф за езду на электросамокате получили туристы

В Кисловодске за езду на электросамокате оштрафовали двух гостей курорта. Это первый подобный штраф, выписанный на курорте.
В Кисловодске оштрафовали за езду на электросамокате туристов. Об этом говорится в Telegram-канале мэра города.
"Менее двух недель назад установили знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности на Курортном бульваре. Первый штраф в размере 800 рублей выписан двум гостям курорта, которые, по их словам, знаки не заметили"
– Евгений Моисеев
Он подчеркнул, что Курортный бульвар и национальный парк являются главными местами для прогулок, а хаотичное передвижение электросамокатов в этой зоне представляет опасность жителям и гостям города.