В Кисловодске откроются девять новых отелей и санаториев

В курортном Кисловодске в этом году станет на 9 мест размещения больше. В планах открытие санатория, пансионата, отелей и гостиниц.

Кисловодск в 2024 году расширит число гостиниц и санаториев для туристов.

Глава города-курорта Евгений Моисеев пообещал, что в Кисловодске вскоре станет на 9 мест размещения больше. Он уточнил, что новые места размещения появятся в рамках города и позволят увеличить число отдыхающих более чем на тысячу человек.

В этом году на ставропольском курорте будут открыты:

пансионаты "Ленина 24" и "Шаляпин" (новый корпус);

санаторий "Источник";

отели "Олимп" и "Агат";

гостиницы "Победы 11" и "Урицкого 14 А";

апарт-отель "Александр";

гостевой дом "Санаторий Вилла Арнест".

"Это будут новые номера гостиничного типа, лечебные процедуры, современные spa-центры, новейшее медицинское оборудование и ресторанный сервис. В новых здравницах будет современный подход к оздоровлению и лечению всех категорий граждан"

– Моисеев

Все объекты являются инвестиционными проектами, их стоимость превышает 8 млрд рублей, добавил он, передает "Интерфакс".