В КЧР найдены травмированные туристы из Москвы

Опубликовано: 10:49, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР найдены двое потерявшихся туристов. Они получили травмы, однако смогли самостоятельно добраться до базы.

Найдены пропавшие в Карачаево-Черкесии туристы. Двое из них получили травмы, так как сорвались со скалы. Накануне они перестали выходить на связь на маршруте в горной местности. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России, уточнив, что туристы сами вернулись на базу.

"Две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. По их информации, руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении руководитель группы получил травму, находится в сознании, участница группы получила ушибы"

– пресс-служба экстренного ведомства

В ведомстве отметили, что в операции по спасению туристов участвовало 12 спасателей, также было задействовано две единицы техники.