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В Казахстане утвердили соглашение с Китаем об отмене виз

В Казахстане утвердили соглашение с Китаем об отмене виз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстанское правительство утвердило соглашение об безвизовом въезде в КНР. Документ был оформлен в середине мая.

Кабмин Казахстана утвердил соглашение с Китаем о безвизовом въезде. Документ размещен на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Соглашение было заключено в мае текущего года, во время поездки президента Казахстана в КНР.

Для того, чтобы въехать в Поднебесную, гражданам Казахстана достаточно будет иметь при себе паспорт и свидетельство на возвращение в страну.

Пересекая границу с Китаем, они смогут находиться в этой стране на протяжении 30 дней, в общей сложности 90 дней в течение 180 календарных дней.

Аналогичные возможности будут и граждан КНР при посещении Казахстана.

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