В Казахстане проведут книжный челлендж в TikTok

TikTok в Казахстане запускает проект #кiтапток ко Всемирному дню книги, отмечаемому 23 апреля. Челлендж станет локальной версией популярного у пользователей соцсети проекта #BookTok. Он организуется при поддержке министерства культуры и спорта Казахстана, а также сети магазинов Меломан/MARWIN, блогеров и библиотек.
Челлендж призван сделать чтение книг среди казахстанцев модным. Жителей просят размещать публикации с хэштегом #кiтапток, делясь своими любимыми произведениями, снимая книжные обзоры, зачитывая отрывки из книг, фиксируя момент распаковки книги, рассказывая личные истории, связанные с книгами.
Лучшие и самые интересные ролики будут выделены призами: Меломан/MARWIN подарит авторам трех креативных публикаций ценные призы. Победители будут названы 15 мая.