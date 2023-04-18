В Казахстане проведут книжный челлендж в TikTok

Опубликовано: 16:45, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Платформа TikTok и Минкульт Казахстана запускают книжный челлендж #кiтапток, созданный по мотивам всемирного #BookTok. Проект должен популяризировать чтение в Казахстане.

TikTok в Казахстане запускает проект #кiтапток ко Всемирному дню книги, отмечаемому 23 апреля. Челлендж станет локальной версией популярного у пользователей соцсети проекта #BookTok. Он организуется при поддержке министерства культуры и спорта Казахстана, а также сети магазинов Меломан/MARWIN, блогеров и библиотек.

Челлендж призван сделать чтение книг среди казахстанцев модным. Жителей просят размещать публикации с хэштегом #кiтапток, делясь своими любимыми произведениями, снимая книжные обзоры, зачитывая отрывки из книг, фиксируя момент распаковки книги, рассказывая личные истории, связанные с книгами.

Лучшие и самые интересные ролики будут выделены призами: Меломан/MARWIN подарит авторам трех креативных публикаций ценные призы. Победители будут названы 15 мая.