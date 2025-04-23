Вестник Кавказа

В Катаре заявили о посреднической роли в переговорах между ХАМАС и Израилем

В Катаре заявили о посреднической роли в переговорах между ХАМАС и Израилем
© Фото: МИД Катара
Доха продолжает выступать в роли посредника между ХАМАС и Израилем, которые ведут переговоры о поставках гумпомощи в Газу.

В Катаре заявили о продолжении посреднических усилиий в рамках контактов между Израилем и ХАМАС, об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. 

"Мы продолжаем прикладывать усилия, несмотря на трудность ситуации и на сохраняющуюся катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа"

— Маджид аль-Ансари

Дипломат отметил, что ХАМАС и Израиль в настоящий момент ведут переговоры по поставкам гуманитарной помощи в палестинский анклав. 

Отметим, что Израиль установил контроль над 30% территории Газы с начала возобновления боевых операций в анклаве в марте. ЦАХАЛ усиливает контроль над территориями на юге и севере сектора.

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