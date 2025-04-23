В Катаре заявили о посреднической роли в переговорах между ХАМАС и Израилем

Доха продолжает выступать в роли посредника между ХАМАС и Израилем, которые ведут переговоры о поставках гумпомощи в Газу.

В Катаре заявили о продолжении посреднических усилиий в рамках контактов между Израилем и ХАМАС, об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Мы продолжаем прикладывать усилия, несмотря на трудность ситуации и на сохраняющуюся катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа"

— Маджид аль-Ансари

Дипломат отметил, что ХАМАС и Израиль в настоящий момент ведут переговоры по поставкам гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Отметим, что Израиль установил контроль над 30% территории Газы с начала возобновления боевых операций в анклаве в марте. ЦАХАЛ усиливает контроль над территориями на юге и севере сектора.