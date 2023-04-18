В Каспийске на 105-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны

Опубликовано: 10:24, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане ушла из жизни одна из немногих оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны, прожившая долгих 105 лет. Воспитанница детского дома, в годы войны она работала в Ленинградском госпитале.

В дагестанском Каспийске прошла церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Галиной Пономаревой, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На 105-м году жизни на стало ветерана Великой Отечественной войны Галины Сергеевны Пономаревой", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Родилась Галина Пономарева в далеком 1919 году в Донецкой области, когда в стране шла гражданская война. Рано лишившись родителей, воспитывалась она в детском доме в Подмосковье.

В 1941 году, когда девушке было 22 года, узнав о вероломном вторжении нацистской Германии на территорию Советского Союза, она сообщила в местный военкомат о намерении добровольно отправиться на фронт, и попала в Ленинградский госпиталь.

В прошлом году, когда ветеран праздновала 104-й день рождения, она рассказала о своем секрете долголетия – это помощь окружающим и забота о животных.