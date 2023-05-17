В Кахети начали выращивать улиток для Италии

Опубликовано: 2:45, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая улиточная ферма появилась в Грузии. Она разместилась в Кахети и занимает 5 га. Продукция идет на экспорт в Италию.

В селе Эрисимеди в Кахети начали выращивать улиток. Инвестиции компании Snail Garden в обустройство улиточной фермы составили 1,2 млн лари ($470 тыс). Ферма разместилась на 5 га.

Производство улиток уже началось, первый урожай 2023 года собран и отправлен в Италию - на грузинском рынке спрос на деликатес небольшой. Экспортировать улиток из Грузии в страны ЕС стало можно с января 2023 года.

Компания Snail Garden намерена также организовать холодильное хозяйство, что позволит принимать продукцию других улиточных ферм для последующего экспорта в Европу.

Фермеры в Грузии, занимающиеся разведением улиток, могут получать с 1 га доход в несколько десятков тысяч евро, передает телеканал "Рустави 2".