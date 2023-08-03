В Кабардино-Балкарии возбудили дело после инцидента с пенсионеркой в автобусе

Опубликовано: 17:52, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР завели уголовное дело после выпадения 78-летней местной жительницы из автобуса. Инцидент случился в краевой столице позавчера.

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело поcле того, как одна из местных жительниц выпала из автобуса. Об этом информирует следственное управление СКР по региону.

Инцидент случился в Нальчике утром 1 августа. У автобуса прямо по ходу движения по неизвестным на данный момент причинам были открыты двери, в результате чего 78-летняя женщина не удержалась и выпала.

У нее была диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи оценивают состояние пенсионерки как очень тяжелое.