В Кабардино-Балкарии устранили шесть природных пожаров

Опубликовано: 16:48, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР за сутки потушили шесть природных пожаров. Они ликвидированы на общей площади более 10,5 тыс кв метров.

В Кабардино-Балкарии пожарные в течение 24 часов потушили шесть природных пожаров. Об этом информирует ГУ МЧС по республике.

"За прошедшие сутки огнеборцы шесть раз реагировали на тушение сухой травы. Природные пожары ликвидированы на общей площади более 10,5 тыс. кв. метров на территории Майского, Урванского, Терского, Чегемского районов КБР и города Нальчик"

– МЧС КБР

В ведомстве отметили, что с начала года в регионе было зафиксировано 265 случаев горения сухой растительности. Большая часть из них произошла по вине человека.

Ранее в МЧС предупредили жителей региона о 38-градусной жаре. Такая погода продержится в КБР до 9 августа включительно.