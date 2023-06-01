В Кабардино-Балкарии селевой поток перекрыл дорогу

Опубликовано: 21:32, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР расчистили дорогу, которая была перекрыта из-за сошедшего селевого потока. Движение транспорта возобновлено.

В четверг вечером из-за ливней на дорогу Чегем-2 – Эльтюбю сошел сель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Из-за этого движение на 25-м километре дороги было временно парализовано.

К настоящему времени дорогу расчистили. Движение транспорта возобновлено.

Ранее сегодня в КБР было объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие несколько дней на территории республики ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистым ветром.