В Кабардино-Балкарии селевой поток перекрыл дорогу

В КБР расчистили дорогу, которая была перекрыта из-за сошедшего селевого потока. Движение транспорта возобновлено.
В четверг вечером из-за ливней на дорогу Чегем-2 – Эльтюбю сошел сель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Из-за этого движение на 25-м километре дороги было временно парализовано.
К настоящему времени дорогу расчистили. Движение транспорта возобновлено.
Ранее сегодня в КБР было объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие несколько дней на территории республики ожидаются грозовые ливни с градом и шквалистым ветром.