В Кабардино-Балкарии отказались от шествий к 1 и 9 мая

Опубликовано: 18:05, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Кабардино-Балкарии не будут проводиться праздничные шествия, приуроченные к 1 и 9 мая. Кроме того, акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Это связано с обеспечением безопасности гостей и жителей республики.

Массовые мероприятия и шествия 1 и 9 мая в соответствии с распоряжением местных властей были отменены в Кабардино-Балкарии.

«Сегодня на заседании антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с текущей оперативной ситуацией в стране и рекомендациями федеральных организаций и ведомств приняли решение не проводить крупные массовые мероприятия, в том числе шествия 1 и 9 мая»

– сообщил глава региона Казбек Коков.

Также в администрации республиканского лидера пояснили, что на территории КБР не будет проводиться первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка».