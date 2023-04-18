В Кабардино-Балкарии отказались от шествий к 1 и 9 мая

На территории Кабардино-Балкарии не будут проводиться праздничные шествия, приуроченные к 1 и 9 мая. Кроме того, акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Это связано с обеспечением безопасности гостей и жителей республики.
Массовые мероприятия и шествия 1 и 9 мая в соответствии с распоряжением местных властей были отменены в Кабардино-Балкарии.
«Сегодня на заседании антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с текущей оперативной ситуацией в стране и рекомендациями федеральных организаций и ведомств приняли решение не проводить крупные массовые мероприятия, в том числе шествия 1 и 9 мая»
– сообщил глава региона Казбек Коков.
Также в администрации республиканского лидера пояснили, что на территории КБР не будет проводиться первомайская демонстрация и шествие «Бессмертного полка».